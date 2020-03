Le Barça, roi du XXIe siècle

Notre beau football est à l'arrêt mais nous pouvons encore l'analyser et le commenter de plusieurs façons. Grâce à notre laboratoire de données footbalistiques ProFootballDB, nous pouvons en effet le faire avec les meilleures statistiques possibles.

Ce lundi, nous nous sommes penchés sur quelle équipe, qui compte le plus de matches en championnat et sur la scène européenne, a marqué le plus de buts pendant ce siècle, mais aussi celle qui a réussi le plus de 'clean sheets'. Les réponses à nos questions nous ont mené au même endroit : le Camp Nou.

Le FC Barcelone, après quasiment deux décennies de football, devance le Real Madrid en ce qui concerne le nombre de rencontres où l'équipe blaugrana a marqué au moins un but. Le Barça l'a fait en 832 matches.

Arsenal suit les deux cadors de Liga et monte sur la troisième marche du podium. Triste nouvelle; dans ce top 10, aucune formation de Ligue 1 n'est présente tandis que le Bayern est l'unique représentant de Bundesliga.

* nombre de matches en marquant au moins un but au XXIe siècle

Mais ce n'est pas tout. En football, le FC Barcelone a toujours été associé à un style de jeu très offensif. Néanmoins, lors de 405 duels, les Culés n'ont pas encaissé de buts : 223 fois à domicile et 182 à l'extérieur.

Au classement, Chelsea s'offre la médaille de bronze puisque les Blues ont atteint la barre des 394 tandis que Manchester United occupe la troisième marche du podium (390).

Vous êtes surement en train de chercher le Real Madrid... Figurez-vous que le club madrilène a cette fois-ci disparu du top 10 alors que l'Atlético de Madrid est bel et bien présent (342).

Les trois grands championnats sont bien représentés puisque le Paris Saint-Germain est septième (351).

* nombre de matches sans encaisser de buts au XXIe siècle