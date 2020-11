Le Barça s'entraîne à Kiev avec le remplaçant de Piqué à l'essai

Après la défaite en championnat face à l'Atlético de Madrid le FC Barcelone cherche à retrouver le goût de la victoire en s'imposant face au Dynamo Kiev sur le sol ukrainien, où les Blaugranas se sont entraînés aujourd'hui pour préparer le rendez-vous de mercredi (21h).

Et les hommes de Koeman ont accueilli un nouveau joueur, Oscar Mingueza. Le défenseur de 21 ans est pressenti pour débuter comme nous l'informe 'As' et devrait connaître sa première titularisation aux côtés de Sergiño Dest, Clément Lenglet et Jordi Alba.

Un entraînement tactique à quelques heures d'un match qui ne verra pas la participation de Leo Messi, laissé au repos en Catalogne. Carles Aleña pourrait également débuter aux côtés de Miralem Pjanic au milieu de terrain.