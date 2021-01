"Le Barça s'est mal comporté avec Suárez et il doit se marrer aujourd'hui"

L'ancien joueur Dimitar Berbatov continue de se faire des amis avec son analyse hebdomadaire du football pour 'Betfair'. Le fait qu'il soit devenu entraîneur adjoint dans son pays ne lui a pas enlevé le temps de surveiller l'actualité et c'est maintenant à son tour de parler de Luis Suárez.

"Luis Suárez est une machine. Regardez, regardez comment l'Atlético est maintenant en tête du classement. 7 points d'avance sur le 2e et avec deux matchs en moins. Suárez doit se marrer en ce moment même", plaisante Berbatov, en critiquant son départ de Barcelone.

"Je suis très heureux de la façon dont les choses se passent pour lui parce que Barcelone ne l'a pas bien traité, pas pour quelqu'un qui est l'un des joueurs les plus importants de son histoire récente. Barcelone a été irrespectueux et maintenant ils paient le prix pour avoir laissé partir Suárez. Je suis sûr que Suárez ne regrettera pas d'être parti en voyant ce qu'il lui arrive à l'Atlético", a-t-il déclaré.

Le Bulgare a rappelé le passage de Luis Suárez en Premier League. Puis, les deux se sont affrontés sur le terrain. "Quand vous jouiez contre lui, il intimidait les défenseurs, il leur cassait les c*uilles et utilisait une certaine agressivité à sa façon. Parfois, c'est vrai, c'était un peu trop."

Ensuite, Berbatov a également parlé de Hazard et Bale. Sur le premier, il dit qu'il a juste besoin d'être en bonne santé pour revenir à son meilleur niveau : "À Chelsea, il était brillant, presque un génie. Il doit marquer des buts et retrouver le meilleur de sa forme. Il doit juste être en bonne santé et en forme, avec confiance".

Berbatov a conclu en parlant de Bale, un habituel remplaçant dans son ancienne équipe, les Spurs : "Je pensais qu'il aurait plus d'impact sur le jeu de Tottenham et Mourinho le pensait sûrement. Je suis sûr que Bale lui-même n'est pas content. Nous verrons si Mourinho lui donne plus d'opportunités, mais ces minutes ne seront pas données."