"Le Barça sait que Neymar peut aider Messi"

Le FC Barcelone vit des mois difficiles. Après un seul titre remporté la saison passée, les Blaugrana ont dit au revoir à la Liga cette saison et n'ont plus que la Ligue des champions comme espoir de titre.

Leo Messi semblait être bien seul parfois sur le terrain et le Barça va devoir trouver des solutions pour apporter plus de compétitivité au sein de son équipe professionnelle.

Dani Alves, ancien coéquipier de Messi à Barcelone, a pris la défense de son ami et s'est aussi permis de donner un conseil au club catalan dans un entretien pour 'Radio Catalunya'.

Un conseil concernant un certain Neymar : "Si le Barça n'a pas tenté de le récupérer avant, c'est par rancoeur. Mais ils savent que Neymar peut aider Messi et contribuer à ce que le Barça redevienne géant."

Cependant, le Brésilien sait qu'il faut aussi reconstruire une équipe pour voir le Barça briller de nouveau : "Le football est de plus en plus équilibré. Donc même si vous avez Messi, Neymar ou Cristiano Ronaldo, c'est l'équipe qui fait vivre. Si tu joues avec Messi ou Neymar, c'est comme jouer à 13 joueurs, mais tu as besoin d'une équipe."