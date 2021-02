La Une de 'France Football' a provoqué une nouvelle colère en Catalogne. Le média français a fait de Leo Messi la Une de son édition hebdomadaire cette semaine, un Leo Messi portant un maillot du PSG.

De quoi provoquer la colère des journaux catalans et du FC Barcelone. À tel point que le quotidien 'Sport' a répondu au journal français en mardi matin en évoquant un "harcèlement total" de la part du club parisien.

Dans la soirée, le rédacteur en chef de 'France Football', Rémy Lacombe, a répondu aux critiques sur la couverture de son magazine de la semaine, dans des déclarations pour la radio 'RMC'.

"Si c'est ça qui déstabilise le Barça... Le Barça se débrouille très bien tout seul pour se déstabiliser depuis quelques mois", a d'abord lâché le rédacteur en chef de 'France Football', avant de revenir sur la Une du magazine.

"Cette une n'est pas faite pour ça. C'est un dossier sur Messi. On n'annonce pas que Messi va venir au PSG. C'est un dossier dans lequel on pose un certain nombre de questions. Est-ce qu'il a envie de venir ? Comment Neymar le drague-t-il ? Quel montage financier possible ? Comment pourrait-il s'inscrire dans le schéma de Pochettino ? C'est tout ça qu'on traite à l'intérieur. Après, la une est directe. On ne tourne pas autour du pot...", tente d'expliquer Rémy Lacombe.

Si vous en doutiez encore, le huitième de finale européen Paris-Barcelone est bel et bien lancé.