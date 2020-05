"Le Barça sera un des perdants des cinq changements"

Quique Setién a offert une vidéoconférence et a analysé le retour à la compétition.

L'entraîneur du Barça reconnaît qu'il a "plusieurs doutes" sur ce qui se passera lors du retour de la Liga, parce qu'il y aura "beaucoup de matches en peu de temps", sans oublier la chaleur qui va "affecter le rendement" des joueurs.

"Lors de présaisons, tu es habitués à jouer six ou sept jours après ton retour de vacances, et ça sera presque pareil, sauf qu'il s'agira de matches officiels lors desquels la tension et le stress seront présents, parce que tu te joueras la Liga, la qualification en Europe ou le maintien en onze journée", a-t-il expliqué.

L'entraîneur espagnol ne sait pas quelles répercussions la situation extraordinaire aura sur les équipes. Cependant, Setién souligne que les joueurs aiment plus "jouer que s'entraîner", et que pour cela "ils n'ont pas besoin de motivation".

Si tout le monde s'entraîne bien, Setién aurait aimé avoir "plus de temps" pour travailler en groupe avec les joueurs. "Nous n'avons même pas pu nous mettre dans une salle avec les joueurs pour voir des vidéos", a-t-il regretté.

"A toutes les équipes, cette saison va donner une nouvelle impulsion, parce que même si le classement peut jouer, tout le monde commence de zéro, et ils savent qu'en onze matches ils ont la possibilité d'atteindre un objectif qui semblait inatteignable il y a quelques mois".

Sur la possibilité de réaliser cinq changements, Setién pense que le Barça fera partie des équipes perdantes, celles qui dominent et sont habituées à faire la différence en fin de match, profitant de la fatigue des adversaires.

"Si tu donnes l'opportunité de mettre des nouveaux joueurs en fin de match, cette fragilité en fin de rencontre n'existera pas, mais en même temps tu peux aussi avoir de nouvelles ressources au moment de proposer des choses différentes. Nous ne savons pas ce qui va se passer, c'est une autre inconnue".