Le Barça suit trois attaquants néerlandais

Le Barça veut des nouveaux cracks pour la saison prochaine. Outre les dossiers chauds Lautaro Martinez et Neymar, le club catalan travaille en parallèle sur l'arrivée de jeunes joueurs, qui évoluent tous en Eredivisie.

Il s'agit de Calvin Stengs, Myron Boadu et Donyell Malen. Les deux premiers militent à l'AZ Alkmaar, co-leader de la compétition, et le troisième évolue au PSV. Les trois joueurs ont entre 19 et 21, et 'Mundo Deportivo' a révélé qu'ils sont tous dans le viseur du Barça.

Myron Boadu, né à Amsterdam, permet à son équipe de rester à la lutte avec l'Ajax pour le titre de champion avec ses 20 buts et huit passes décisives en 39 rencontres. Boadu n'a que 19 ans.

Calvin Stengs est son coéquipier en attaque. C'est un joueur de côté, plutôt à droite, même s'il est aussi capable de jouer dans le coeur du jeu. 1,87 m et 21 ans pour Stengs, qui a inscrit 10 buts et donné 9 passes de buts

Pour sa part, Donyell Malen a davantage le profil de Boadu. Un attaquant de pointe qui peut aussi évoluer à gauche. Formé à Arsenal, le PSV a misé sur lui. Malen ne joue pas sa meilleure saison avec le PSV, puisqu'il compte 17 buts et 5 passes décisives en 25 rencontres.

Pour le moment, le Barça réalise un premier suivi, qui pourrait être plus poussé pour voir si les trois attaquants peuvent un jour débarquer au Camp Nou comme l'a fait Frenkie de Jong dernièrement.