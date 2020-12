Le Barça tombe à Cadiz !

Le FC Barcelone de Ronald Koeman est très mal embarqué dans le classement pointant à la 7e place et la course au titre de champion d'Espagne. Incapable de se créer des occasions, Messi et ses partenaires ont été battu sur le terrain de Cadiz sur le score de 2-1, ce samedi soir.

Gimenez se jette sur le ballon après un corner de Mingueza pour ouvrir le score. L'international français Clément Lenglet a commis une erreur fatale sur le deuxième but encaissé par Negredo. Malgré un but contre son camp d'Alcala, le Barcça n'avait plus d'espoir.

Le promu Cadiz tombe l'ogre Barcelone. Le club catalan se retrouve à 12 points du leader, l'Atlético de Madrid. Une défaite qui n'arrange rien et qui voit le Barça s'éloigner du titre de plus en plus.