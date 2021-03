Barcelone, une première depuis 2007

La présence du FC Barcelone parmi les huit dernières équipes en lice en Ligue des champions avait toujours été assurée lors des derniers années. Mais c'est terminé aujourd'hui.

Les joueurs du Barça devront regarder les quarts de finale depuis leur télévision cette année. Le PSG a tout misé sur sa grosse victoire du match aller (1-4) et, malgré la souffrance au retour, a gagné son billet pour les quarts au Parc des Princes, éliminant un Barça qui ne se souvenait presque plus de la dernière fois où il avait été éliminé à ce stade de la compétition.

La dernière fois que le Barça avait été éliminé en huitièmes de finale, c'était lors de la saison 2006-2007. Cette année-là, l'équipe dirigée par Frank Rijkaard et composée de joueurs comme Ronaldinho, Eto'o, Deco et Messi s'est inclinée contre Liverpool après avoir perdu 1-2 au Camp Nou et obtenu une victoire stérile 0-1 à Anfield.

Depuis lors, le Barça avait toujours réussi à se qualifier au premier tour de la phase finale de la Ligue des champions et atteint les quarts de finale (2013-14. 2015-16, 2016-17, 2017-18 et 2019-20), les demi-finales (2007-08, 2009-10, 2011-12, 2012-13 et 2018-19) ou la grande finale (2008-09, 2010-11 et 2014-15, avec titre à la clé).