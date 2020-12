Le Barça va envoyer un courrier au Comité pour le carton jaune de Messi

Barcelone présentera un écrit au Comité de Compétition dans lequel le club exposera le contexte dans lequel Leo Messi a enlevé son maillot et montré celui de Diego Armando Maradona lors du match contre Osasuna afin que soit envisagée la possibilité d'annuler le carton jaune que l'arbitre lui a sorti pour cette raison.

Des sources du club blaugrana ont assuré à 'EFE' qu'il ne présenterait pas un écrit rempli d'arguments, car "la règle est très claire" et établit qu'un joueur sera sanctionné d'un carton jaune lorsqu'il enlévera son maillot.

Cependant, le club catalan a envoyé un courrier pour mettre en contexte la situation et l'hommage de Messi à Maradona avec un maillot des Newell's Old Boys, un club où a joué Diego et qui est basé à Rosario, où Leo est natif.

Le maillot est un cadeau de Sergio Fernández, un juge et collectionneur argentin, qui l'a offert à Messi en 2018 lors de la Coupe du monde en Russie.

Ce maillot, que Messi a montré après avoir marqué lors de la victoire 4-0 contre Osasuna et qu'il portait sous le maillot du Barça, était l'hommage spécial du leader blaugrana à son compatriote récemment décédé.

Le maillot a été porté par Maradona le jour de ses débuts chez Newell's. Curieusement, ce jour-là, Messi, à peine âgé de six ans, était dans le stade avec son père et Diego a marqué un but très similaire au 4-0 signé par Leo contre Osasuna.