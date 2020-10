Le Barça va offrir 18 millions d'euros à City pour Eric García

Lundi 5 octobre, dernier jour du mercato, le FC Barcelone a toujours deux dossiers en cours : Memphis Depay et Eric García.

En ce qui concerne l'attaquant lyonnais, il serait tombé d'accord avec le club catalan et le feuilleton pourrait trouver son issue aujourd'hui.

Pour ce qui est du défenseur espagnol, le Barça s'est heurté à plusieurs refus de Manchester City mais ce lundi, Bartomeu pourrait faire une offre ultime à hauteur de 18 millions d'euros.

C'est ce qu'indique Fabrizio Romano le journaliste italien spécialiste du marché des transferts. Seulement pour se permettre une telle offre, le Barça doit aussi conclure le départ de Jean-Clair Todibo.

