Le Barça va prendre particulièrement soin de ses 'vétérans'

La blessure de Samuel Umtiti a fait peur au FC Barcelone dès la reprise des entraînements individuels. Le Français s'est blessé dès la reprise, provoquant une grande inquiétude au sein du staff de l'effectif de Quique Setién.

Le Barça n'a clairement pas envie de perdre plus de joueurs pour la reprise du championnat dans quelques semaines et sait qu'il va falloir redoubler de précautions pour éviter les blessures prochainement.

Car la colonne vertébrale du FC Barcelone a atteint la trentaine et le staff du Barça penserait que ces joueurs sont les plus à risques concernant les blessures après avoir passé plusieurs mois loin des terrains.

Le quotidien 'AS' rappelle que Luis Suárez, Jordi Alba, Leo Messi. Ivan Rakitic, Gerard Piqué et Neto ont déjà tous été blessés cette saison et que seuls Vidal et Busquets ont échappé aux blessures importantes cette saison.

Le fait que les entraînements soient individuels rassure le staff technique de Quique Setién, qui voit d'un bon oeil le fait que les joueurs aient l'occasion de renforcer leurs corps de manière individuelle avant de reprendre l'entraînement collectif.

Gérard Piqué, Sergio Busquets et Arturo Vidal sont revenu en forme mais le Barça n'a pas l'intention de prendre de risques alors que la fin de la saison s'annonce corsée.