Le Barça veut blinder Fati

Ce jeudi, 'Sport' annonce que le Barça, qui voudrait blinder Griezmann, veut aussi avancer sur l'opération prolongation d'Ansu Fati. Un dossier qui n'est pas évident, mais où les Catalans demeurent confiants.

Si le prodige a des offres en or venant des cadors européens, dont Manchester United cet été, il est déterminé à réussir au Barça assure ' Sport'.

Ansu Fati a confié ses intérêts à Jorge Mendes, l'agent star et représentant notamment de Cristiano Ronaldo. Le Portugais, dont les relations avec le FCB sont bonnes puisqu'il a notamment travaillé sur les dossiers Semedo et Todibo cet été, a pris sa mission à bras le corps et a rapidement demandé à rencontrer les dirigeants du Barça afin de parler du nouveau bail de son poulain.