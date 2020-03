Le Barça veut oublier le Clásico contre la Real Sociedad

Le FC Barcelone s'est entrainé ce jeudi avec en ligne de mire le match contre San Sebastian, ce samedi. La Real Sociedad arrviera au Camp Nou, le torse bombé, après s'être qualifié pour la finale de la Copa del Rey face à Mirandés.

Mais les Catalans peuvent être rassurés, le Camp Nou ne réussit pas aux Basques : la Real ne compte aucune victoire depuis 29 ans à Barcelone, et n'ont réussi qu'à obtenir un seul match nul, en 1994.

Cette fête en Coupe du Roi, ainsi qu'une bonne série de résultats en Liga qui les place à deux points des places qualificatives pour la Ligue des Champions, font de l'équipe basque un adversaire redoutable pour la bande de Quique Setién, qui a besoin de la victoire plus que jamais, surtout parce que, sans les trois points, le Real Madrid pourrait filer. De plus, l'ambiance au club n'est pas des plus joviales.

Après l'entrainement de mercredi, le groupe de Setien a trouvé les terrains ce jeudi, la plupart des titulaires étaient là, hormis Dembélé et Luis Suarez. Et à ces joueurs se sont ajoutés des jeunes de la B : Morer, Araujo, Monchu, Riqui Puig, Collado et Ansu Fati.

Demain sera l'ultime journée d'entrainement, à 11h, après quoi le coach s'exprimera devant les médias.