Le Bayer Leverkusen de Diaby s'impose face à Dortmund

Ce mardi soir, à l'occasion de la 17e journée de Bundesliga, avait lieu un grand choc en championnat allemand, entre le Bayer Leverkusen et le Borussia Dortmund.

Et les joueurs de Leverkusen se sont imposés face à Erling Haaland et compagnie, mettant notamment fin à une série de quatre matchs sans victoire en Bundesliga.

Une victoire que les hommes de Peter Bosz doivent en partie à l'ancien joueur du Paris Saint-Germain, Moussa Diaby, qui a inscrit un but et délivré une passe décisive.

Le Français a ouvert le score après moins d'un quart d'heure de jeu. Servi par Leon Bailey, Diaby a effacé les défenseurs avant de marquer d'une jolie frappe.

Malgré l'égalisation de Julian Brandt (67e), le Bayer Leverkusen n'a pas lâché et a inscrit le but de la victoire à dix minutes de la fin du match. Diaby a profité d'un contrôle de son ancien coéquipier Thomas Meunier pour servir Florian Wirtz, qui a inscrit le but de la victoire d'une magnifique frappe croisée.

En attendant le match du RB Leipzig demain contre l'Union Berlin, le Bayer Leverkusen prend provisoirement la deuxième place du classement, à quatre points du Bayern Munich.