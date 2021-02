Le Bayer survit à la réaction de Mayence

Le match nul du Bayer Leverkusen face à Mayence 05 a failli devenir l'un des comebacks les plus épiques de la saison. Menés 2-0, les visiteurs ont égalisé en fin de match et il s'en est fallu de peu pour qu'ils arrachent les trois points.

Glatzel, à la 89e minute, et Stöger, à la 92e minute, ont donné de l'espoir à l'équipe locale alors que la défense s'est trop relâchée. Incapables de contenir leur colère, les locaux ont réussi à se réordonner pour éviter une défaite humiliante.

Le but de Schick quelques minutes plus tôt sur une passe de Gray (nouvelle recrue) a servi de matelas. Il est remarquable que trois des quatre buts ont été marqués en l'espace de huit minutes. Plus tôt, le match était plus calme.

Le Bayer Leverkusen avait ouvert le score avant le quart d'heure de jeu grâce à un but d'Alario et a eu la possibilité de maintenir la pression sur les leaders de la Bundesliga, mais il n'a pas réussi à le faire. Un match dure 90 minutes et, au final, les deux équipes partagent les points.