Le Bayern aurait trouvé le remplaçant de Lucas Hernández en cas de départ

Le Bayern, qui a récemment été couronné champion de Bundesliga, se tourne déjà vers la prochaine saison.

Selon 'La Razón', le club bavarois chercherait à signer Diego Carlos pour remplacer Lucas Hernández, en cas de départ vers le PSG.

Pour rappel, l'ancien joueur de l'Atletico n'a pas confirmé les espoirs placés sur lui. Il est surnommé le "remplaçant le plus cher", en effet, il a coûté 80 millions d'euros au club bavarois.

Il n'a disputé que 22 rencontres, et offert une passe décisive. Diego Carlos, lui, a plus d'impact dans le jeu de Séville au cours de ces dernières années. Il a joué 35 matches et inscrit deux buts.

L'international français pourrait faire son retour au pays, car selon la presse sportive, il serait en négociation avec le club de la capitale.