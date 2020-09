Le Bayern claque huit buts, et Flick en demande plus

Après avoir volé sur l'Europe pendant le mois d'août, le Bayern Munich a repris la saison 2020-2021 de Bundesliga lors d'une rencontre contre Schalke ce vendredi soir.

Et les Bavarois n'ont pas abandonné le rythme avec lequel ils avaient terminé la saison passée. Contre Schalke, le Bayern de Flick s'est imposé sur un score de 8-0 impressionnant.

Trois buts de Serge Gnabry, un but de Leroy Sané pour ses débuts, puis des buts de Goretzka, Lewandowski, Müller et du jeune Musiala ont impressionné l'Europe vendredi soir. Pourtant, un certain Hansi Flick aurait aimé voir... plus de buts !

"C'était une performance brillante, mais nous aurions dû marquer deux, trois, peut-être quatre buts de plus en première période. Mais il était important de montrer que nous sommes sur la bonne voie cette saison également. Je suis très satisfait", a lâché Hans-Dieter Flick devant les médias.