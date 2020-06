Le Bayern double Chelsea dans la course pour Havertz

Le Bayer Leverkusen sait qu'il y a peu de chances de voir le jeune milieu de terrain Kai Havertz rester au sein de son club formateur cet été, les plus grandes écuries européennes s'intéressant à lui.

Parmi les clubs les plus cités, se trouvent notamment Chelsea et le Bayern Munich. Et selon les dernières informations du 'Telegraph', le club le plus proche serait le Bayern Munich.

Le club bavarois pourrait offrir jusqu'à 85 millions d'euros pour les services du jeune international allemand, une somme qui devrait être suffisante pour doubler les Blues pour le transfert.

Chelsea avait pour idée de présenter une somme similaire mais ne l'aurait pas encore fait. Reste à savoir quelles seront les priorités du joueur pour son avenir, et qui parviendra à le convaincre cet été.