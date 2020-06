Le Bayern espère encore garder Thiago

Thiago Alcantara n’a plus qu’un an de contrat du côté du Munich. La tendance actuellement serait à une séparation entre l’international espagnol et le club bavarois. Toutefois, ses dirigeants gardent encore un mince espoir de le faire prolonger.

Hansi Flick, l’entraineur de l’équipe, fait tout, par exemple, pour que l’ancien Barcelonais soit maintenu au club. Et il ne manque jamais l’occasion de louer son élément, en mettant en exergue son importance au sein du collectif. Il l’a fait ce vendredi en conférence de presse.

"Il n'y a pas de nouvelles par rapport au contrat. Nous parlons toujours, presque tous les jours, mais il n'y a pas de nouvelles, a-t-il confié aux journalistes. Je le vois tous les jours à l'entraînement et lors des matches. Il y a toujours des soi-disant experts qui ont leurs propres opinions. Quand vous le voyez sur le terrain et à l'entraînement, vous voyez son extraordinaire qualité en possession du ballon. Mais il a également montré qu'il pouvait jouer sans le ballon. Pour moi, il n'y a pas deux opinions sur la qualité de Thiago. Il donne à l'équipe un petit quelque chose en plus. C'est mon avis et il n'y en a pas d'autre."

Le fils de Mazinho se produit sous les couleurs du Bayern Munich depuis 2013. Il compte 230 matches et 31 buts avec les champions d’Allemagne.