"Le Bayern est le meilleur tirage pour le PSG"

Le Paris Saint-Germain affrontera le Bayern Munich en quarts de finale de la Ligue des champions. Les Bavarois, ultra-favoris avant la double confrontation, était vu de loin comme le pire tirage pour le reste des équipes qualifiées.

Cependant, pour Habib Beye, le fait que le PSG ait tiré le Bayern est une grande nouvelle pour le club. Sur 'Canal+', l'ancien joueur de l'OM s'est réjoui du tirage des Parisiens.

"Je pense que c'est le meilleur tirage. Je trouve que c'est enfin l'opportunité pour le PSG d'être vu comme un très grand club. Parce que l'année dernière ils ont été en finale et on a continué à dire : 'oui mais c'était l'Atalanta, c'était Leipzig'. On a considéré que c'était une petite finale parce qu'ils avaient battu des petites équipes", a déclaré l'ancien international sénégalais.

Selon lui, les détracteurs du PSG n'auront pas d'excuses si les Parisiens battent le Bayern : "Là au moins, s'ils battent le Bayern, et de toute façon il faudra aller au bout parce que c'est l'objectif ultime du PSG, on dira enfin que c'est une très grande équipe. Et si vous êtes le Bayern, vous vous dites quoi quand vous prenez le PSG ? Je ne suis pas sûr que ce soit un super tirage pour le Bayern."