Le Bayern et les gros clubs allemands au secours des moins fortunÃ©s

Le Bayern et les gros clubs allemands au secours des moins fortunés. AFP

Les clubs allemands les plus puissants, le Bayern Munich, le Borussia Dortmund, le RB Leipzig et le Bayer Leverkusen, vont verser conjointement 20 millions d'euros pour aider les clubs en difficulté à cause du coronavirus, annonce jeudi la Ligue allemande de football (DFL).