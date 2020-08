"Le Bayern joue contre la meilleure équipe du monde"

Arturo Vidal connaît très bien le Bayern Munich, et retrouvera son ancienne équipe à l'occasion du quart de finale de Ligue des champions de ce vendredi entre les Bavarois et le Barça.

Pour l'occasion, c'est le Chilien qui était en conférence de presse pour analyser la rencontre de vendredi soir, et celui-ci est revenu sur les objectifs de son équipe.

"Le Bayern Munich ne joue pas contre une équipe de Bundesliga ce vendredi, mais contre le Barça, qui est la meilleure équipe du monde", a lâché Arturo Vidal en conférence de presse.

"Ils sont champions de Bundesliga et ont gagné la Coupe mais nous sommes le FC Barcelone et si nous faisons ce que nous savons faire, nous passerons certainement. Nous essaierons de tout donner sur le terrain", a ajouté le Chilien.

Le Chilien a évoqué le fait de jouer le reste de la compétition à confrontation unique : "J'aime bien. En Amérique Latine, c'est comme ça qu'on joue et c'est plus divertissant, les équipes se battent encore plus. Quand il y a deux matches, ça joue très bas et le spectacle n'est pas aussi bon. Ça va être très beau."