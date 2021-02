Le Bayern lâche le dossier Haaland ... pour l'instant

La bonne forme de Lewandowski est ce qui éloigne le Bayern d'Halaand, l'un des meilleurs attaquants d'Europe. Mais il existe également un pacte de non-agression entre les deux équipes.

Il existe de bonnes relations entre les deux équipes de tête en Allemagne. Comme l'a déjà dit le PDG du Bayern, Rummenigge, confirmant son rapprochement avec le président du Borussia, Watzke.

"Une chose que je peux dire avec certitude : j'ai une bonne relation avec Watzke. Et tant que je serai au Bayern, il n'y aura pas d'autre achat comme celui de Lewandowski. Nous avons établi des relations amicales avec le Borussia au fil des années, également sur le mercato", a-t-il déclaré.

Pour Lewandowski, qui a précisément suivi ce parcours de Dortmund à Munich, le Bayern ne s'inquiète pas pour l'attaque. "Haaland est bien à Dortmund et honnêtement, tant que nous avons Lewandowski, nous n'avons pas besoin de lui. Je ne peux pas prédire ce qui se passera à l'avenir, notamment parce que je resterai en fonction jusqu'en décembre 2021", a ajouté Rummenigge.

C'est pourquoi, en raison de cette bonne affaire, le Bayern n'optera pour aucun autre joueur du Borussia pour le moment. Bien que le légendaire Lothar Matthäus demande de la patience pour le Norvégien, qui "a encore une marche à franchir en Bundesliga : le Bayern".

"Il ne servira pas le Borussia Dortmund à vie. Il cherchera des clubs plus grands et demandera des plus gros salaires. Il pourrait succéder à Robert au Bayern pendant deux ou trois ans. Mais, Lewandowski est actuellement en forme et tant qu'il jouera pour le Bayern, je ne pense pas que Haaland viendra", a-t-il déclaré.

Ainsi, le Real Madrid et les autres parties intéressées par le Norvégien gagnent du terrain dans la course à la candidature de Haaland, qui surprend tout le monde en Europe. Pour l'instant, les Bavarois se tiennent en retrait, mais... pour combien de temps ?