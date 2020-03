Le Bayern met des bâtons dans les roues du Barça pour Ter Stegen

Comme l'évoque le quotidien 'Sport' sur sa Une de ce lundi, le Barça se trouve dans une situation compliquée en ce qui concerne la prolongation de contrat de l'un des plus gros piliers de son équipe : Marc-André ter Stegen.

La prolongation du joueur est un sujet délicat depuis les derniers mois au sein de la direction blaugrana et pourrait devenir un problème. Car en plus de ne pas trouver d'accord, le Barça pourrait se retrouver face à un concurrent de taille : le Bayern Munich.

Le contrat de ter Stegen avec le Barça est en vigueur jusqu'en juin 2022 mais le club veut boucler sa prolongation afin de s'assurer que le gardien international allemand pourrait rester jusqu'en 2026, voire 2027.

Le FC Barcelone aurait lancé une première offre à son joueur afin que son salaire soit élevé à 6.5 millions d'euros à la saison, une somme qui le ferait devenir l'un des joueurs les mieux payés de l'effectif de Quique Setién.

Plus les années passent, plus l'importance de ter Stegen dans les cages du Barça ainsi que dans l'effectif se ressent. Sauveur et dernière muraille dans les moments les plus importants, le portier a démontré un grand leadership lors des dernières saisons.

Néanmoins, tout le monde sera affecté par le coronavirus et le club a déjà annoncé qu'il devra prendre des mesures économiques. Le Barça sera-t-il capable la somme d'argent souhaitée pour garder son gardien, ou le joueur sera-t-il tenté de rejoindre un Bayern Munich qui pense déjà à l'après Manuel Neuer ?