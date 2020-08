Le Bayern Munich à la recherche d'un record historique

Obtenir la sixième Ligue des champions de son histoire serait déjà une grosse récompense pour le Bayern Munich, pour terminer son impressionnante saison en apothéose.

Mais en plus de soulever la Coupe aux Grandes Oreilles, le Bayern Munich pourrait écrire un peu plus l'histoire de la compétition et décrocher un record jamais atteint auparavant.

Les joueurs de Flick vivent une situation unique et pourraient devenir la première équipe à avoir remporté la totalité de ses rencontres sur une édition de la Ligue des champions.

Nombreuses sont les équipes qui ont essayé de le faire, mais toutes ont terminé avec au moins un ou deux matchs nuls. Le Bayern Munich, lui, n'est plus qu'à 90 minutes du record.

Treize équipes ont déjà réussi à terminer la compétition invaincues : Inter Milan (1963-64), Ajax (1971-72 y 1994-95), Nottingham Forest (1978-79), Liverpool (1980-81 et 1983-84), Milan (1988-89 et 1993-94), l'Étoile Rouge (1990-91), Marseille (1992-93), Manchester United (1998-99 et 2007-08) et Barcelone (2005-06).

Invaincus oui, mais pas avec un taux de 100% de victoires. L'équipe qui a été le plus proche d'atteindre le 100% de victoires était le Milan de la saison 1992-1993. Le seul match perdu ? La finale contre l'Olympique de Marseille de Basile Boli.

Les Bavarois auront besoin de gagner en 90 minutes contre un Paris Saint-Germain qui ne se laissera pas faire pour décrocher ce record historique.