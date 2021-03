Le Bayern Munich prêt à mettre 45 millions d'euros pour Kalidou Koulibaly

Le Bayern Munich souhaite s'activer sur le mercato estival avec les départ de Jerôme Boateng et David Alaba. Le club bavarois a déjà quelques pistes.

En effet, après l'officialisation de Dayot Upamecano en provenance du RB Leipzig, le Bayern aimerait un défenseur central un peu plus expérimenté en la personne de Kalidou Koulibaly. Le joueur de Naples pourrait rejoindre le champion d'Europe en titre contre un chèque de 45 millions d'euros d'arpès 'Il Mattino'. L'international sénégalais touche actuellement 7 millions d'euros par an à Naples et pourrait toucher un peu plus puisque Manchester United et Liverpool sont sur le dossier.