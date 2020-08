Le Bayern brise le cœur de Lyon

Après avoir claqué huit buts contre le FC Barcelone en quart de finale, le Bayern Munich a moins brillé contre l'Olympique Lyonnais et s'est même parfois fait peur ce mercredi soir.

Car contrairement à sa rencontre contre le Barça, le Bayern Munich a eu du mal à se mettre dans son match et Lyon aurait pu en profiter s'il n'avait pas cruellement manqué de réalisme en première période.

Dès la 4e minute, Memphis Depay était lancé par un centre délicieux de Maxence Caqueret entre Alaba et Boateng, et dribblait Neuer, mais ne parvienait pas à cadrer sa frappe pour faire mal au Bayern d'entrée de jeu.

Et l'OL ne lâche pas, et se montre plus fort sur le premier quart d'heure. Un centre de Cornet est contré de justesse par Boateng, et Ekambi écrase une nouvelle opportunité sur le poteau des cages de Manuel Neuer.

Un manque de réalisme qui est puni quelques secondes plus tard par un Serge Gnabry particulièrement en forme ce mercredi soir. L'ailier fait un grand travail et décoche une frappe splendide du gauche devant la surface pour ouvrir le score.

De quoi réveiller le Bayern Munich, qui commence à enchaîner les occasions. Müller, Gnabry, Lewandowski... Mais c'est bien Gnabry qui double la mise et profite d'une frappe de Lewandowski repoussée par Lopes pour envoyer le ballon au fond des filets une nouvelle fois avant la pause. Un neuvième but en neuf matchs européns pour Gnabry.

Au retour de la pause, Lyon ne lâche pas et s'offre encore quelques occasions dont une tête de Marcelo (57e) et un face-à-face de Toko-Ekambi avec Neuer (58e). Mais les Bavarois tiennent bien et Coutinho manque même d'inscrire le troisième à la 80e minute, mais le but est refusé pour une position de hors-jeu de Goretzka.

Lewandowski met fin aux derniers espoirs lyonnais deux minutes avant la fin du temps additionnel en envoyant le ballon dans les filets de Lopes d'une tête bien placée après un corner tiré par Joshua Kimmich.

Le Bayern Munich rejoint ainsi le Paris Saint-Germain en finale de la Ligue des champions, pour une finale inédite et qui promet de belles choses à Lisbonne dimanche soir.

Fin d'un parcours magnifique pour les Lyonnais, qui auraient peut-être mérité un petit peu mieux ce soir. L'OL rentre à la maison pour préparer la Ligue 1, et ne joueront pas l'Europe pour la première fois de ce XXIe siècle.