Le Bayern plus qu'à une victoire du titre

La belle série du Bayern Munich se poursuit. Intouchables depuis la reprise de la compétition, l’équipe bavaroise, avec un onze largement remanié, n’était pas loin ce samedi de concéder le nul face au 4e du classement, le Borussia Mönchengladbach. Mais, cet accroc lui a été évité par Leon Goretzka. L’international allemand a marqué le but victorieux en reprenant un centre de Benjamin Pavard à la 87e minute.

Pour Pavard, il s’agissait d’un geste décisif de soulagement, lui qui avait inscrit un but contre son camp en première période. Arrivé à pleine vitesse devant les cages de Neuer pour intercepter un centre, le Français l'a envoyé dans les filets de son gardien.

Battus par la formation de Marco Rose à l’aller, le Bayern a donc pris sa revanche face à cet adversaire. Ça n’a pas été facile cependant, même si le jeune Joshua Kirkzee les a mis sur la voie du succès à la 26e en exploitant une grosse erreur de relance du gardien Yann Sommer. Cette ouverture du score pour le Bayern était intervenue quelques minutes après que les visiteurs aient scoré par Jonas Hofmann, mais cette réalisation a été refusée en raison d’un hors-jeu. Breel Embolo aurait également pu libérer M’Gladbach, mais il a buté sur Neuer.

Un Embolo qui revenait d'ailleurs tout juste de blessure mais qui est entré en jeu dès le premier quart d'heure après une malheureuse blessure de Marcus Thuram dès l'entame du match après un choc avec Jerome Boateng.

Grâce à la complicité de Pavard, M’Gladbach est donc revenu ensuite à la marque et a aussi fait plus que tenir en tête en seconde période. En signant son 23e succès de la saison, le Bayern s’offre la possibilité d’être couronné dès mardi prochain. S’ils l’emportent sur le terrain du Werder, Lewandowski et ses coéquipiers seront certains de préserver leur trône national pour une huitième fois consécutive.