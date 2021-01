Le Bayern prÃªte Dajaku Ã  l'Union Berlin

L'Union Berlin exploite le marché des transferts à bon escient. Samedi, ils ont confirmé l'arrivée de Dajaku, qui arrive en prêt du Bayern Munich.

Le jeune homme de 19 ans, né à Waiblingen, a quitté son club d'origine, le FSV Waiblingen, pour rejoindre le centre de formation du VfB Stuttgart à l'été 2014. Compte tenu de ses perspectives d'avenir, Dajaku a décidé de rejoindre l'équipe U-23 du Bayern Munich, avec laquelle il a remporté le championnat de troisième division en tant que titulaire à la fin de la saison.

Leon Dajaku a également joué deux fois dans l'équipe professionnelle du champion d'Allemagne la saison dernière et a célébré le titre en Bundesliga avec le FC Bayern à la fin de la saison. Cette saison, le joueur polyvalent offensif a été utilisé chez les professionnels au premier tour de la Coupe DFB et a marqué 3 buts en 14 apparitions pour les U-23 de la troisième catégorie.

"Je suis convaincu que le transfert à Berlin est ce qu'il me faut en ce moment. L'Union me donne l'occasion de m'établir en Bundesliga et de me présenter au plus haut niveau. L'équipe a joué une saison exceptionnelle jusqu'à présent et je suis ravi de faire partie de cette équipe maintenant", a déclaré Leon Dajaku après avoir signé.

"León est un jeune joueur très talentueux qui a démontré ses compétences pas seulement chez les jeunes. Leon est rapide, a un bon sens technique et peut jouer un peu partout en attaque. Nous sommes donc convaincus qu'il peut franchir avec nous les prochaines étapes du développement et qu'il nous aidera également en Bundesliga", a déclaré Oliver Ruhnert, directeur sportif de l'Union Berlin.