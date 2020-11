Le Bayern retire son offre de prolongation pour Alaba

Au Bayern Munich depuis 12 ans maintenant, le défenseur autrichien se dirige vers un départ libre à la fin de la saison. En fin de contrat en juin 2021, David Alaba n'est pas satisfait de l'offre de prolongation proposée par le club bavarois (seize millions d’euros par an pendant cinq ans selon Bild).

Hier soir, le patron du Bayern, Herbert Hainer, a annoncé avoir retiré leur dernière offre. "Il y a eu du nouveau ce week-end. Nous avons fait une très très bonne offre à David et à son agent, nous avons négocié pendant des mois et nous trouvons l'offre très juste et compétitive, surtout de nos jours. Lors de notre dernier rendez-vous, nous avons dit au représentant de David que nous voulions avoir de la clarté et une réponse d'ici fin octobre, car nous voulons planifier la suite pour un poste aussi important. Nous n'avons rien entendu jusqu'à hier. Notre directeur sportif Hasan Salihamidzic a alors demandé, à nouveau, activement au conseiller et la réponse a été que l'offre n'était toujours pas satisfaisante et que nous devrions réfléchir à aller plus loin. Nous avons alors décidé de retirer complètement l'offre. Cela signifie qu'il n'y a plus aucune proposition", a-t-il déclaré à la télévision 'BR'.

Une séparation se profile donc entre Alaba et le champion d'Europe en titre.