Le Bayern veut à tout prix éviter de faire de Coman un autre 'cas Alaba'

David Alaba a clairement indiqué qu'il partait. Il ne prolongera pas son contrat avec le Bayern et l'a donc annoncé lors d'une conférence de presse.

Cette déclaration n'a pas été une surprise pour le club. L'important est maintenant que cette situation ne se répète pas avec d'autres joueurs.

Le Bayern craint par exemple que les négociations pour la prolongation de l'ailier français Kingsley Coman ne finissent par aboutir à une affaire similaire à celle du défenseur David Alaba, qui partira en fin de saison, selon les informations du quotidien munichois 'tz'.

Le contrat de Coman expire en 2023, mais le Bayern veut le prolonger plus tôt pour avoir une vision claire en termes de planification et éviter qu'un 'cas Alaba' ne se reproduise.

Actuellement, selon le journal, le Bayern travaille à la prolongation de trois joueurs : Leon Goretzka, Joshua Kimmich et Coman.

Le cas de Goretzka est le plus urgent, puisque son contrat expire en 2022 et que le Bayern devrait alors le renouveler pendant cette saison ou mettre Goretzka sur le marché des transferts pour éviter qu'il ne parte gratuitement un an plus tard.

Cependant, avec Goretzka, les signes semblent indiquer une prolongation comme avec Kimmich, sous contrat jusqu'en 2023 et qui est considéré par beaucoup comme le futur capitaine du Bayern.

Dans le cas de Coman, en revanche, les négociations ne progressent pas. En termes de revenus, le joueur se situe dans ce qu'on pourrait appeler la classe moyenne du Bayern et on dit qu'après les bonnes performances des dernières saisons, il s'attend à être davantage valorisé.

Des sentiments similaires ont circulé dans les négociations finalement frustrées pour la prolongation d'Alaba, ce qui a déclenché un signal d'alarme.

Coman a marqué le but gagnant en finale de Ligue des champions contre le PSG et est un titulaire régulier de l'équipe, malgré la forte concurrence de Serge Gnabry et de Leroy Sané.