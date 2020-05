Le Bayern veut garder Coutinho jusqu'à la fin de la Ligue des champions

Le Bayern Munich est décidé à faire les choses en grand cette année et semble être l'une des équipes les plus en forme en Europe, raison pour laquelle les joueurs de Flick peuvent rêver de Ligue des champions.

S'ils ne sont pas encore qualifiés pour les quarts de finale, les joueurs bavarois avaient réalisé un récital à Stamford Bridge lors du huitième de finale aller, remportant la rencontre sur un score de 0-3 en février.

Mais pour aller au bout de la Ligue des champions cette saison, il faudra attendre août. Ainsi, selon les informations de 'Mundo Deportivo', le Bayern Munich voudrait prolonger le prêt de Philippe Coutinho pour le garder jusqu'en août.

Le contrat de prêt du Brésilien prendra fin le 30 juin mais les nouvelles dates de fin des compétitions ne correspondent plus aux dates de fin de contrat. Mais le Bayern est conscient de la qualité du jeu de Coutinho et veut pouvoir le garder quelques mois de plus.

Philippe Coutinho est actuellement blessé mais pourrait faire son retour à la mi-juin. Une date qui lui permettrait de terminer la Bundesliga avec son équipe mais pas de reprendre la Ligue des champions, qui se jouera en août.

La finale de la compétition pourrait avoir lieu le 29 août et le Bayern Munich a bien l'intention de se battre pour l'atteindre, mais aura besoin de la permission du Barça pour garder Coutinho un peu plus longtemps que prévu.