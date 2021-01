Le beau geste de Thiago Silva qui a tourné en polémique

Chelsea s'est relancé dans la douleur en Premier League. Contre Fulham, les Blues ont mis fin à une série de trois matchs sans victoire en championnat, grâce à un unique but de Mason Mount.

De quoi soulager les Blues. Thiago Silva, auteur d'une belle performance, a célébré cette victoire en envoyant son maillot dans les tribunes, à un ouvrier du stade de Fulham, le Craven Cottage. Un geste qui rappelle celui de son compatriote Richarlison, qui avait fait de même au sein du même stade en novembre dernier.

Un beau geste, oui, mais un geste qui fait polémique. Car en raison du protocole sanitaire, les joueurs n'ont pas le droit d'échanger leurs maillots en fin de rencontre. Un protocole qui ne dit en revanche rien du don de maillots envers le personnel d'un stade, puisque les stades sont actuellement fermés au public.

À l'heure où la troisième vague de la pandémie de coronavirus et où une nouvelle souche sème l'inquiétude au Royaume-Uni, le geste du défenseur brésilien fait parler. La "bonne nouvelle" pour Thiago Silva, c'est que Richarlison n'avait pas été sanctionné en novembre à la suite de la rencontre.

Thiago Silva threw his shirt to a construction worker after Chelsea’s win at Fulham pic.twitter.com/7vl2aOjrmZ