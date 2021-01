Le beau geste de Tottenham après la victoire contre le Marine FC

Tottenham s'est qualifié ce dimanche pour le prochain tour de la FA Cup après avoir battu un club de huitième division anglaise, le Marine FC, sur un score de 0-5.

Une rencontre particulière sur une pelouse particulière, et dans une ambiance chaleureuse. Mais en raison du Covid-19 et des protocoles, les Spurs n'ont pas pu échanger leurs maillots avec les joueurs adverses après le match.

Cependant, le club de Tottenham a tout de même voulu respecter la tradition d'une certaine manière. C'est pourquoi le club a offert des maillots propres au Marine FC, "en souvenir d'un match historique".

The players are unable to swap shirts after the game due to COVID protocols, so we've provided @MarineAFC with a whole set of fresh match shirts as a souvenir of today's historic match #THFC #COYS pic.twitter.com/ap9x2Shc7X