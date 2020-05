Le beau geste du Bayern envers les clubs amateurs

Le Bayern Munich a fait un don de 460 000 euros aux 18 équipes de la division régionale bavaroise et de la féderation des sports bavaroise. Les clubs de la Ligue régionale bavaroise recevront chacun 20 000 euros et la Fédération 100 000 euros.

Les fonds proviennent d'une action par laquelle les supporters qui avaient des billets pour les matches du Bayern cette saison ont eu le choix entre récupérer leur argent ou rendre l'argent à l'organisation FC Bayern Hilfe eV.

#FCBayern and fans have shown their solidarity with amateur football and grassroots sport during the coronavirus crisis through FC Bayern Hilfe eV.



https://t.co/19MsNxRQeh