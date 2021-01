"Le beau jeu ? On veut juste gagner"

Gardien de l'Atletico Madrid, leader exceptionnel de la Liga, Jan Oblak a accordé une interview à la "Cadena SER" où il s'est expliqué sur l'opinion que l'équipe de Diego Simeone ne joue pas un football offensif et agréable à regarder.

Le gardien slovène, ancien joueur du Benfica, préfère regarder le classement et tirer des conclusions après : "On fait un peu de tout. Parfois des jeux plus beaux, d'autres fois plus moches, mais au final, c'est le résultat qui compte. C'est le plus important. Pour nous, ce beau football n'existe pas, il n'y a que gagner, c'est comme la façon dont on joue. Je préfère regarder le classement et voir où se trouve l'équipe", a déclaré le gardien de 28 ans, qui a souligné la défaite à Milan contre le Real Madrid en finale de la Ligue des champions comme la plus amère de sa carrière. "Ce fut la pire défaite de ma carrière à ce jour. Je suis sûr que c'était le moment de gagner la Ligue des champions et rien ne sera plus beau que d'en gagner une pour l'Atlético Madrid", a-t-il conclu.