Le beau message de Ribéry pour son ancien entraîneur

Le légendaire entraîneur allemand fête célèbre ce samedi 9 son 75e anniversaire, et plusieurs de ses joueurs ont voulu lui adresser un message, comme c'est le cas de Franck Ribéry, qui n'a pas oublié les bons moments passés avec Jupp Heynckes en Bavière

"Nous avons pleuré et ri ensemble. Nous avons perdu et gagné ensemble. J’ai joué les plus grands matches et célébré les plus gros trophées de ma carrière avec toi en tant que coach, à mes côtés. Mais tu as toujours été bien plus qu’un coach pour moi. Tu m’as beaucoup appris sur le foot mais également sur la vie. Je te souhaite, à toi et à ta famille, le meilleur, une bonne santé et du bonheur. Joyeux anniversaire Jupp ! J’espère te revoir bientôt", a écrit l’attaquant international français sur compte instagram.

Retraité depuis bientôt deux ans, Jupp Heynckes a eu Franck Ribéry sous ses ordres à trois reprises au Bayern. Les deux hommes ont remporté le fameux triplé Ligue des champions-coupe-championnat, réalisé en 2012-2013.