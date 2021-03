Le Benfica souhaite s'offrir Jamal Musiala

Benfica était l'un des clubs qui a examiné la possibilité de signer Jamal Musiala, jeune milieu de terrain qui s'est mis en évidence au Bayern et qui a un contrat avec le club de Munich valable jusqu'en juillet 2022.

Selon 'The Athletic', les portugais ont même été les premiers à approcher Musiala qui, par la suite, a également été contacté par un club de Premier League, tentant de convaincre le joueur, qui a eu 18 ans le 26 février, de ne pas renouveler son contrat avec le Bayern.

Récemment, Musiala est devenu le plus jeune joueur à marquer pour Bayen en Ligue des champions. Né à Stuttgart et formé à Chelsea, Musiala a la double nationalité (anglaise et allemande) et a également fait la Une des journaux récemment pour avoir choisi de représenter l'équipe allemande.