Le Bénin fait le travail face au Lesotho

Ce samedi, le Bénin recevait le Lesotho à l'occasion de la 3ème journée des éliminatoires de la CAN 2021.

Après l'incroyable 'remontada' de la Sierre Leone face au Nigéria, les Écureuils devaient impérativement remporter le match face au Lesotho. C'est maintenant chose faite.

Le Clérmontois Jodel Dossou a marqué le seul et unique but de la rencontre (1-0, 24e), et a ainsi permis à sa sélection de se hisser à la 2e place du groupe L avec six points.