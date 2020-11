En prêt à Arsenal depuis presque un an et demi maintenant, Dani Ceballos appartient toujours au Real Madrid et n'oublie pas le club espagnol, où il rêve toujours de pouvoir briller.

Dans un entretien pour 'The Sun' en Angleterre, le joueur espagnol a fait une belle déclaration d'amour au club madrilène, et s'est confié sur son avenir et sur son attachement au Real.

"La saison passée j'étais heureux à Arsenal et nous avons conclu un accord avec le Real Madrid pour continuer une année de plus. Il n'y a aucun problème car nous avons tous compris que c'était la meilleure chose à faire pour mon avenir", explique le milieu de terrain.

"J'ai un contrat avec le Real Madrid pour les trois prochaines années et je ne suis pas le seul à décider. Cela dépend aussi du président et de l'entraîneur, mais personne ne peut refuser de jouer pour le Real Madrid", a commenté Dani Ceballos sur son avenir.

Enfin, le joueur a fait une belle déclaration d'amour au Santiago Bernabéu : "Le Bernabéu, c'est la Mecque du football. Vous pouvez demander à Özil, qui dit toujours que le Real Madrid est le meilleur club du monde. Porter cet écusson est le rêve et l'objectif de 99% des joueurs."