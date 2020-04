Le Besiktas recale Bravo à cause de son âge

Alors que Loris Karius demande à quitter le club turc en raison des impayés du Besiktas concernant son salaire, le club aura besoin d'un nouveau gardien pour la saison à venir.

Et l'un des gardiens évoqués était Claudio Bravo, qui n'a plus de temps de jeu à Manchester City et dont le contrat se terminera à la fin de saison avec le club citizen.

Cependant, pour 'La Cuarta', Erdal Torunogullari, vice-président du club, a expliqué la raison pour laquelle le Besiktas ne ferait pas venir l'international chilien en Turquie.

"Claudio Bravo ne nous intéresse pas, il est trop vieux à l'heure actuelle. Ils nous ont offert le Chilien pour nous renforcer mais nous recherchons d'autres alternatives", a indiqué le dirigeant du club stambouliote.