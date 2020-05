Le Betis compte sur les deux tests négatifs de Joel pour le faire jouer le derby

Le prochain match du Betis Séville n'est pas n'importe lequel, puisqu'il s'agit du grand derby contre le FC Séville.

Un match pas comme les autres qui sonnerait la fin de la "récré", et un retour tout de suite dans le grand bain.

Cependant, le Betis a subi un léger contretemps après le test positif de Joel Robles.

Le gardien, qui a été testé positif, espère toujours pouvoir arriver à temps pour le match contre le FC Séville.

Comme l'indique 'AS', Joel devra passer au moins deux tests négatifs pour pouvoir retrouver le chemin de l'entraînement. Le premier doit être négatif et le second confirmer que les anticorps présents dans son organisme signifient que le virus est totalement éliminé.