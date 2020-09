Le Betis de Pellegrini gagne d'entrée au bout du suspense

Après une saison à oublier, le Real Betis lançait sa saison 2020-2021 sous les ordres de Manuel Pellegrini sur la pelouse d'Alavés ce dimanche après-midi.

Et l'équipe de l'ancien entraîneur de Manchester City a réussi à décrocher les trois points grâce à un but inscrit in extremis par l'ancien joueur blaugrana Cristian Tello.

L'équipe andalouse est sortie gagnante de cette rencontre de la première journée et peut aussi remercier Claudio Bravo, titulaire pour sa première avec le Betis, et auteur d'une double parade salvatrice en seconde période.

Et alors que le match semblait sur le point de se terminer sur un score nul et vierge, c'est Cristian Tello qui a tout changé en décochant une frappe depuis l'extérieur de la surface à la 95e minute.

Manuel Pellegrini et son Betis repartent à Séville avec les trois points. Alavés, quant à lui, n'a plus marqué un seul but depuis cinq matchs consécutifs à Mendizorroza.