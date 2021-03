Le Betis s'apprête à recruter un joueur du PSG ... gratuitement !

Le Real Betis vit l'un des meilleurs moments sportifs de son histoire récente. Le club est très bien placé pour jouer l'Europe la saison prochaine, mais les Andalous ne veulent pas se permettre le luxe de se reposer un seul jour.

Plongé dans la trêve internationale et comme le rapporte 'L'Équipe', la planification des vert et blanc pour la saison prochaine l'aurait amené à se rapprocher du jeune espoir Nesta Zahui.

À 18 ans, le contrat de l'ailier droit avec le Paris Saint-Germain expire en juin 2021 et, pour le moment, l'accord pour sa prolongation n'a pas été trouvée.

Il est également convoité par Schalke 04 et Hoffenheim, mais, en tenant compte du fait que le premier est au bord de la relégation et que le second ne jouera très probablement pas l'Europe, la proposition du Betis peut être plus qu'intéressante pour le joueur prometteur de l'équipe parisienne.