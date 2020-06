Levante rouvre les blessures du Betis

La reprise du Betis Séville est loin d'être belle. Une victoire en cinq matches, un entraîneur limogé et une équipe qui ne sait plus où elle en est. Contre Levante, les joueurs d'Alexis Trujillo ont pris une claque.

La rencontre avait bien commencé, avec des occasions de part et d'autre, mais les joueurs de Paco Lopez ont frappé en premier et se sont montré extrêmement précis ce dimanche. Pour preuve, ils ont transformé les quatre seuls tirs cadrés de la rencontre en leur faveur.

Borja Mayoral ouvre le score après un peu plus de vingt minutes de jeu, en effaçant Marc Bartra et Zou Feddal. Bardhi enchaînait quelques minutes plus tard, d'une frappe croisée excellente au ras du sol pour tromper Joel.

La seconde période commence fort aussi pour les Granotas, qui inscrivent deux buts en neuf minutes. Le premier est signé du 'Comandante', Morales. L'autre, c'est Rochina qui l'envoie au fond des pieds du gardien verdiblanco.

Le Betis parvient à maquiller le résultat en fin de rencontre avec une jolie volée de Sergio Canales. Juanmi marque le dernier but de la rencontre à la 87e minute. Sergio Canales n'a pas pu cacher sa déception en fin de match.

"L'objectif de cette année était d'être en haut du classement. Nous voulions jouer l'Europe et si nous n'y arrivons pas, nous devrons nous améliorer pour l'année à venir. Cette équipe doit lutter pour l'Europe absolument, elle est faite pour cela et nous n'avons pas peur de le dire", a déclaré l'international espagnol.