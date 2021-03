Le bonnet de Tuchel pose problème

'The Sun' rapporte que, lors du dernier match de Chelsea contre Leeds United, le quatrième arbitre, Anthony Taylor, a attiré l'attention de Tuchel sur le bonnet bleu qu'il portait depuis le banc de touche.

Mais ce n'est pas nouveau. Les juges de touche admettent avoir du mal à distinguer la couleur de la tenue du manager du même bleu des maillots des joueurs qui courent à côté.

Quelque chose de similaire s'est produit contre Tottenham. Tuchel s'est plié à cette exigence à chaque fois et a porté un bonnet plus clair. Le bonnet qui donne tant de choses à dire et le porte-bohneur, car son équipe est sur une impresionante série d'invincibilité.