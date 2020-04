Le Borussia craint le Real Madrid pour Haaland

Le Real Madrid suit de très très prêt Erling Haaland. Et si le club madrilène n'a pour le moment pas bouger le moindre orteil, le Borussia Dortmund craint une attaque des Espagnols. Selon 'AS', le club allemand s'est rapproché de Mino Raiola pour en savoir plus sur le possible intérêt des Merengue.