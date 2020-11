Le Borussia dorlote Haaland : "Forcer les choses pourraient s'avérer contre-productif"

À Dortmund, il y a une devise : que Erling Haaland sera toujours cajolé. Ils ne veulent pas le forcer, il est leur star et ils feront tout ce qui est en leur pouvoir pour le garder aussi tueur qu'il l'est actuellement. Après le match contre Bruges, il a reçu les éloges du directeur sportif Michael Zorc et de son entraîneur Lucien Favre, qui a révélé qu'il ressentait parfois des douleurs au genou.