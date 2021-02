Le Borussia Dortmund écrase Bielefeld

Dortmund a reçu et battu Arminia Bielefeld (3-0), dans un match de 23e journée de championnat allemand.





a été le point central de Dortmund, regardant(48 ') pour le premier but et inscrivant le deuxième (58') sur penalty.(81 ') a scellé la fin du match après une passe de Haaland.Avec ce résultat, Dortmund a grimpé à la cinquième place avec 39 points et est désormais à trois derrière l'Eintracht Francfort (42), la première équipe de la zone de qualification à la Ligue des champions. Arminia Bielefeld est à la 16e place, avec 18 points.